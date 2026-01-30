Nuova ondata di maltempo, "in città serve la massima attenzione per piogge e forti venti"

Sono previste condizioni meteo avverse caratterizzate da venti forti, mareggiate e possibili precipitazioni a carattere di rovescio

Gela. L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che, sulla base dell’Avviso Regionale di Protezione Civile n. 26030 emesso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, sono previste condizioni meteo avverse caratterizzate da venti forti, mareggiate e possibili precipitazioni a carattere di rovescio, con conseguenti criticità idrauliche e idrogeologiche, in particolare nelle aree urbane più esposte. Alla luce delle condizioni previste e degli effetti già riscontrati sul territorio, si richiama la massima attenzione nelle seguenti zone della città, considerate maggiormente vulnerabili:

- Via Venezia, per possibili ristagni idrici e deflussi superficiali;

- Lungomare di Gela, esposto a mareggiate, raffiche di vento e possibile erosione, con pericolo per la circolazione e la sosta;

- Via Butera, area sensibile ai fenomeni di accumulo di acqua e detriti;

- Via Settefarine, zona già interessata in passato da criticità legate al deflusso delle acque meteoriche.

Per quanto riguarda la situazione dei venti, il bollettino segnala:

- venti forti a burrasca, a prevalente componente settentrionale, con raffiche intense anche sul territorio comunale;

- condizioni marine molto mosse o agitate con mareggiate lungo la costa, in particolare nel tratto di mare antistante la città di Gela.



Tali condizioni possono determinare:

- caduta di rami, alberi, pali e cartellonistica;

- difficoltà alla circolazione stradale e pedonale;

- rischi elevati nelle aree costiere e lungo il litorale.



Si raccomanda pertanto alla cittadinanza di:

- limitare gli spostamenti se non strettamente necessari;

- evitare la sosta e il transito nelle zone costiere e sul lungomare;

- prestare attenzione in prossimità di alberi, strutture precarie e corsi d’acqua;

- seguire esclusivamente gli aggiornamenti diffusi tramite i canali istituzionali del Comune di Gela.



Il Comune, tramite la Protezione Civile comunale e le strutture operative, mantiene attivo il Coc ed il monitoraggio della situazione ed è pronto ad adottare ulteriori misure a tutela della pubblica incolumità.