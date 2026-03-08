Nuova Città Gela vince ancora, 3-0 alla Lory Volley

Si tratta della sesta vittoria in sei impegni nel girone di ritorno

Gela. Tris giallorosso dell’Ecorigen Nuova Città di Gela, che supera anche la Lory Volley e consolida il proprio posto in piena zona playoff. 25-23, 25-23 e 25-19 i punteggi dei tre parziali che hanno visto trionfare la formazione locale dinanzi ad una folta platea di sostenitori. Si tratta della sesta vittoria in sei impegni nel girone di ritorno per il sodalizio gelese dopo l’arrivo di Dario Messana in panchina al posto dell’esonerato Giampiero Rigano.