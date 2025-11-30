Nuova città Gela torna al successo, al PalaLivatino 3-0 contro Palermo

Un successo affatto scontato quello maturato nella tana giallorossa al cospetto del fanalino di coda del girone

Gela. Arriva la reazione immediata dell’Ecorigen Nuova Città di Gela, che trova il riscatto e ottiene il settimo successo del proprio campionato di Serie B2. Volley Palermo battuto 3-0 dopo una prestazione convincente e ordinata da parte delle giallorosse. 25-13, 25-18 e 25-17 i punteggi dei tre parziali della sfida andata in scena ieri al PalaLivatino dinanzi alla solita grande cornice di pubblico. Un successo affatto scontato quello maturato nella tana giallorossa al cospetto del fanalino di coda del girone, che nel secondo set mette in difficoltà l’Ecorigen, che dilapida un ampio vantaggio a propria disposizione e permette alle giovani avversarie di rimettere in discussione il parziale di gara, successivamente ipotecato dalla formazione di casa. Spazio in campo, nel finale, anche per la giovane promessa locale Matilde Catalano, che colleziona minuti preziosi e contribuisce, nel suo piccolo, al successo della propria squadra. Così facendo, l’Ecorigen rimane alla seconda posizione in classifica a pari punti con il Melilli ed alle spalle della capolista Orlandina, ancora imbattuta dopo l’ottavo trionfo del proprio torneo. Trionfo ottenuto, per altro, dinanzi alla Volley Valley di Catania, inizialmente a pari punti con la Nuova Città di Gela e adesso attardata di tre punti. Segno che ogni successo può rivelarsi fondamentale così come ogni sconfitta può avere il suo peso specifico nell’economia di un campionato equilibrato e composto da squadre ambiziose e bramose di vincere il titolo.