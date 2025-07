Nuova Città Gela, si riparte dal capitano: riconferma per Tilaro

"Lorena è il nostro capitano, è una gelese doc - dichiara il diesse Massimo Bonaccorso - con noi da due anni, ha meritato la riconferma"

Gela.Dopo l’arrivo di Doriana Lo Iacono, la Nuova Città di Gela ufficializza anche la riconferma di Lorena Tilaro, capitano e colonna portante dell’organico che vestirà la divisa giallorossa anche nella prossima stagione, la terza consecutiva.

"Questa maglia rappresenta per me le mie radici - afferma il libero - sono davvero felice ed orgogliosa di poter proseguire questo cammino insieme verso un altro ambizioso e straordinario traguardo".

"Lorena è il nostro capitano, è una gelese doc - dichiara il diesse Massimo Bonaccorso - con noi da due anni, ha meritato la riconferma. Non è stato neppure necessario parlare tanto, abbiamo subito trovato l’intesa. Sono sicuro che darà il massimo per i nostri colori, come ha sempre fatto".