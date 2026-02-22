Nuova Città Gela si impone su Terrasini: 3-0 e terzo posto in classifica

Le giallorosse superano la formazione palermitana

Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela batte il Volley Terrasini per 3-0 e conquista il terzo posto in classifica. Le giallorosse superano la formazione palermitana aggiudicandosi i tre parziali del match per 25-17, 25-19 e 25-15, festeggiando tre punti di notevole importanza. In virtù del ko di ieri del Melilli sul campo del San Lucido, Lorena Tilaro e compagne sorpassano proprio il roster aretuseo raggiungendo quota 38 punti in classifica e occupando il gradino più basso del podio del girone L, sinonimo anche di zona playoff.