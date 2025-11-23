Nuova Città Gela sconfitta in Calabria, Crotone vince 3-1
Prima sconfitta stagionale per Lorena Tilaro e compagne
A cura di Giovanni Indovina
23 novembre 2025 21:05
Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela scivola sul campo della Pallavolo Crotone. I padroni di casa rimontano le giallorosse, che dopo aver vinto il primo set subiscono la reazione delle avversarie. 21-25, 25-19, 25-22, 25-16 i punteggi dei quattro parziali dell’incontro. Prima sconfitta stagionale per Lorena Tilaro e compagne, che così facendo perdono il primato precedentemente condiviso con l’Orlandina Volley, ancora a punteggio pieno dopo la settima vittoria ottenuta oggi nella propria tana.