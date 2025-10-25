Nuova Città Gela non si ferma, 3-0 contro Terrasini e primato consolidato

Successo in trasferta

Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela cala nuovamente il tris e sbanca anche il geodetico comunale della Panormus di Terrasini. Terzo 3-0 stagionale - 24-26, 16-25 e 14-25 i punteggi - e primato consolidato dalle giallorosse, forti di un avvio di campionato monumentale. Scettro del girone L anche questa settimana in mano alle gelesi, con nove set vinti e zero persi. Il prossimo weekend vedrà l’Ecorigen protagonista in casa contro l’Alus Acicastello.