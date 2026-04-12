Nuova Città Gela batte Volley Valley: 3-2 e tante emozioni

Le giallorosse trionfano col punteggio di 3-2 al termine di un confronto scoppiettante ed equilibrato fino all’ultimo punto della sfida

Gela. Ecorigen Nuova Città di Gela e Volley Valley protagoniste di uno scontro diretto in chiave play-off a dir poco emozionante. Le giallorosse trionfano col punteggio di 3-2 al termine di un confronto scoppiettante ed equilibrato fino all’ultimo punto della sfida. 25-21 il punteggio di un primo set spettacolare. Il secondo parziale supera ogni aspettativa e termina sul 29-31 in favore della formazione ospite, che annulla cinque set point all’Ecorigen e riapre la gara. Il terzo è l’unico parziale a senso unico. Le giallorosse giganteggiano e passano nuovamente in vantaggio con un rotondo 25-13. Il quarto set termina sul 23-25 in favore delle etnee, anche se sul tramonto del parziale - sul 23-24 - gli arbitri assegnano un punto dubbio alla formazione etnea dopo aver cambiato decisione due volte, permettendo alla Volley Valley di portare la sfida al tie-break. Nel quinto set, un po’ come nel terzo, c’è solo una squadra in campo, trascinata da un pubblico rovente. 15-6 il punteggio dell’ultima frazione dell’incontro e festa al PalaLivatino. L’Ecorigen si aggiudica due punti di vitale importanza in chiave playoff. Il prossimo weekend, il roster di Messana sarà ospite della capolista Orlandina.