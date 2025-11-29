Nuova Città Gela a caccia del riscatto, arriva il fanalino di coda Volley Palermo

La sfida fra la Nuova Città di Gela e il Volley Valley di Palermo avrà inizio, al PalaLivatino, alle ore 18

Gela. L’Ecorigen cerca la reazione immediata dopo il Ko in casa della Pallavolo Crotone e per ottenerla ospiterà il Volley Palermo, fanalino di coda del girone ancora a quota zero punti in campionato. Le giallorosse cercheranno i tre punti sperando anche in un passo falso dell’attuale capolista Orlandina, ancora imbattuta in campionato ed in vetta con 21 punti su 21 disponibili. La classifica palesa il livello ampiamente elevato della competizione. Alle spalle dei peloritani, infatti, non insegue solo l’Ecorigen ma anche Melilli e Volley Valley, entrambe a quota 18 punti con la seconda che, per altro, riceverà la visita della primatista del girone, con l’obiettivo di batterla per ricevere un’importante iniezione di fiducia e conquistare la posizione più elevata della graduatoria. La sfida fra la Nuova Città di Gela e il Volley Valley di Palermo avrà inizio, al PalaLivatino, alle 18. Riposa, invece, l’Ecoplast Volley, saldamente in cima alla classifica del proprio girone di Serie C. Domenica a Palagonia, invece, andrà in scena l’incontro fra Rova Volley e Volley Gela, con le biancazzurre a caccia del primo trionfo del proprio torneo di Serie D.