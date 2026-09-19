Nuova Città di Gela, ufficiale l’arrivo di Gabriella Guastella

A poco meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie B2, le giallorosse accolgono Gabriella Guastella, palleggiatrice del 2006 reduce dalla promozione in Serie A3 con l’OSGB Volley.

Gela. Rinforzo per la Nuova Città di Gela. A poco meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie B2, le giallorosse accolgono Gabriella Guastella, palleggiatrice del 2006 reduce dalla promozione in Serie A3 con l’OSGB Volley.

“Ho deciso di accettare la proposta perché sin da subito mi è piaciuto il progetto e la determinazione della società nell’affrontare il campionato - dichiara l’atleta ai microfoni del club -. Sono felice di poter lavorare insieme alle mie compagne per raggiungere l’obiettivo".