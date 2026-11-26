Nuova Città di Gela, ufficiale l’addio di Sabrina Lucescul

La centrale approderà all’Alessandria Volley, e nel club piemontese di Serie B1 ritroverà proprio Bellanca in questo nuovo capitolo della sua carriera.

Gela. Altro addio in casa Nuova Città di Gela: dopo Caterina Bellanca e Giorgia Di Marzo, saluta la corte giallorossa anche Sabrina Lucescul. La centrale approderà all’Alessandria Volley, e nel club piemontese di Serie B1 ritroverà proprio Bellanca in questo nuovo capitolo della sua carriera. A rendere ufficiale il trasferimento lo stesso sodalizio gelese attraverso un comunicato.

“L’Eco-Rigen Nuova Città di Gela comunica di aver raggiunto un accordo di collaborazione con l’Alessandria Volley, società militante nel campionato di Serie B1, per il trasferimento della centrale Sabrina Lucescul - scrive il club -. L’intesa nasce dalla necessità della formazione piemontese di sopperire all’assenza, di una propria centrale, a seguito di un infortunio, e si concretizza grazie alla disponibilità della società giallorossa e della stessa atleta a favorire questa opportunità sportiva. L’Eco-Rigen augura a Sabrina il meglio per questa nuova esperienza, con l’auspicio che possa rappresentare un’importante occasione di crescita e soddisfazione personale e professionale”.