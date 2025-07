Nuova Città di Gela, riconfermata Corinne D’Antoni

In prestito dal Volley Gela, l’opposto classe 2000, indosserà la divisa giallorossa per il secondo anno di fila.

Gela. Altra riconferma in casa Nuova Città di Gela, che ufficializza la permanenza di Corinne D’Antoni. In prestito dal Volley Gela, l’opposto classe 2000 indosserà la divisa giallorossa per il secondo anno di fila.

“Sono molto contenta di far parte di questa squadra e di iniziare questo nuovo anno con le mie compagne che sono tanto curiosa di conoscere - dichiara D’Antoni - essere la seconda riconfermata mi rende molto felice e fiera. Sono sicura che potrò aiutare tanto in campo”.

“Corinne ha meritato la riconferma perché ha dimostrato tanta serietà e sacrificio durante l'anno. Abbiamo preso questa decisione perché oltre ad essere una gelese doc è una grandissima professionista - afferma il direttore sportivo Massimo Bonaccorso - ritenendo possa far comodo all'interno del nuovo gruppo e in questa categoria, in accordo con l'allenatore, abbiamo deciso di riconfermarla”.