Nuova Città di Gela-Privitera, ufficiale la separazione consensuale
A comunicarlo attraverso una nota ufficiale la stessa società gelese.
A cura di Giovanni Indovina
29 settembre 2026 10:30
Gela. La Nuova Città di Gela saluta Rachele Privitera. Ufficiale la risoluzione consensuale tra il club locale e la palleggiatrice, che fa le valigie a poco più di tre mesi dal suo approdo in giallorosso. A comunicarlo attraverso una nota ufficiale la stessa società gelese.
“Il club giallorosso del Presidente Guarnera comunica di aver raggiunto un accordo con la giocatrice Rachele Privitera per la risoluzione consensuale del contratto - riporta il club -. A Rachele vanno i ringraziamenti della Società per il lavoro svolto e l’impegno profuso nel corso della sua esperienza in maglia giallorossa e l’augurio per il prosieguo della sua carriera”.