SERIE B2 FEMMINILE Nuova Città di Gela-Palermo, giallorosse a caccia del bis

Domenica al PalaLivatino, le ragazze di Gianluca Aceto sono chiamate a dare continuità al successo contro il Messina al cospetto del Palermo, a punteggio pieno dopo aver vinto entrambe le prime due gare del suo percorso in Serie B2.

Gela. Terzo esame di maturità stagionale per la Nuova Città di Gela, reduce dal primo successo in campionato: all'inaspettato ko contro l'Amando Jonica, infatti, è seguito un incoraggiante successo interno contro il Messina Volley, superato per 3-1. Una prestazione non proprio impeccabile che, però, ha permesso alle giallorosse di superare la formazione peloritana e di trovare, per la prima volta in campionato, la via dei tre punti.

Domenica al PalaLivatino, le ragazze di Gianluca Aceto sono chiamate a dare continuità al successo contro il Messina al cospetto del Palermo, a punteggio pieno dopo aver vinto entrambe le prime due gare del suo percorso in Serie B2. De Luca e compagne affronteranno una squadra in fiducia che, con ogni probabilità, avrà dalla propria parte anche quella dose di spensieratezza che le permetterà di scendere in campo con la consapevolezza di non avere nulla da perdere, a differenza delle giallorosse. Sfida al via alle 18 di domenica.