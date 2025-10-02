Nuova Città di Gela, la Serie B2 parte da San Lucido

Il sodalizio gelese tira una riga e riparte con lo stesso entusiasmo maturato la passata stagione per essere protagonista anche in una categoria più prestigiosa.

Gela. Nove giorni esatti ci separano dall’esordio ufficiale della Nuova Città di Gela, impegnata sabato 11 al palazzetto “Don Pino Puglisi” di San Lucido per la prima giornata del campionato di Serie B2. Il sodalizio gelese tira una riga e riparte con lo stesso entusiasmo maturato la passata stagione per essere protagonista anche in una categoria più prestigiosa. Le premesse coltivate nell’arco dell’estate sono importanti e Lorena Tilaro e compagne sono chiamate a rispettare le grandi attese sin da subito. La squadra ha svolto regolarmente la preparazione e ha disputato un’importante serie di allenamenti congiunti per confrontarsi con altri organici di B2 e rendersi conto del proprio livello anche sul parquet.

“La squadra sta bene, nelle ultime amichevoli abbiamo giocato alla pari contro squadre di livello e stiamo trovando la giusta alchimia - dichiara il direttore generale Fortunato La Rosa - alcune ragazze hanno rimediato degli affaticamenti muscolari ma penso che le avremo con noi per la prima giornata di campionato”.

Il direttore sportivo Massimo Bonaccorso ha allestito un roster ambizioso che vuole gettare il cuore oltre l’ostacolo e divertirsi. Un organico che vanta molteplici atlete di esperienza che il torneo di B2 lo conoscono bene. Le giallorosse troveranno l’opposizione di tante altre rose attrezzate e con obiettivi importanti, ma l’impressione è che questa Nuova Città di Gela non abbia la pancia piena ma al contrario stia pregustando un’altra stagione di rilievo dopo le tre promozioni di fila.

“Penso che possiamo fare un buon campionato, quest’anno non abbiamo la pressione di vincere a tutti i costi - prosegue La Rosa - abbiamo costruito un roster competitivo e spero che riusciremo a posizionarci nella parte alta della classifica”.

Il campionato di Serie B2 del club caro a Claudio Guarnera partirà da San Lucido, sabato 11 ottobre, una delle destinazioni più lontane dell’intero girone.

“A livello logistico è una cosa positiva avere nell’immediato una trasferta così lunga - conclude il direttore generale - sono partite che vanno al di là di tutto giocate e noi la stiamo preparando bene. Incontreremo una squadra giovane e non sarà semplice portare a casa il risultato”.