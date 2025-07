Nuova Città di Gela, La Rosa: “Puntiamo a fare un campionato esaltante”

L’obiettivo della Nuova Città di Gela è di ben figurare e di piazzarsi nella parte sinistra della graduatoria.

Gela. Siamo a fine giugno, sono passati appena undici giorni dal termine del campionato di Serie C, eppure ci sono già le prime novità importanti in casa Nuova Città di Gela. Il sodalizio giallorosso non vuole lasciare nulla al caso prima di affrontare il prestigioso torneo di Serie B2 e si sta già muovendo con l’obiettivo di ben figurare. La prima mossa è stata annunciata ai nostri microfoni al fischio finale della gara fra le atlete locali e l’Original Kondor dal diretto interessato. Massimo Bonaccorso non sarà più l’allenatore del club presieduto da Claudio Guarnera. Per lui ritorno alle origini nelle vesti di direttore sportivo. Subentra, al suo posto, Gianpietro Rigano, che a Gela ha guidato l’Eraclea in Serie B2 e, soprattutto, l’Eurogroup in Serie A2. Un tecnico navigato e consapevole di quanto la piazza gelese sia calorosa ma al contempo esigente nei confronti delle società sportive.

“Eravamo alla ricerca un profilo di alto spessore. Gianpietro lo è e ha un passato da allenatore positivo qui a Gela - dichiara Fortunato La Rosa - è un tecnico che ha guidato anche squadre di categorie superiori e penso che il mercato offriva ben poco che con le sue caratteristiche. Credo che abbiamo fatto la scelta migliore e siamo felici di poterlo avere con noi la prossima stagione”.

Di conseguenza Fortunato La Rosa, diesse nel corso di questa monumentale cavalcata dalla Prima Divisione alla Serie B2, ricoprirà il ruolo di direttore generale.

“Massimo ritorna nella sua vera identità da direttore sportivo - spiega il nuovo dg del sodalizio giallorosso - lavoreremo insieme nella costruzione della squadra e nell’organizzazione della stagione. Siamo un gruppo solido e punteremo a fare un campionato esaltante”.

Con rinnovato entusiasmo, la società sta già lavorando in vista della prossima stagione. Le ambizioni della piazza, inevitabilmente, sono elevatissime, viste le tre promozioni consecutive e visto come sono arrivate. Una supremazia assoluta, quella della Nuova Città di Gela, che ha sempre dettato legge in ogni campionato che ha disputato. Il sodalizio locale deve dimostrare, però, di non avere la pancia piena e di voler continuare a far bene.

“Riportare entusiasmo in una piazza come Gela era il nostro obiettivo - conclude La Rosa - sarà un campionato più che altro di transizione con l’auspicio di sistemarci nella parte sinistra della classifica, anche se non sarà facile visto che le altre squadre sono attrezzate. Quest’anno abbiamo il piccolo vantaggio di non partire con i pronostici di squadra vincente”.