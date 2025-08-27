Nuova Città di Gela, grande entusiasmo per la nuova stagione

Grande entusiasmo in casa Nuova Città di Gela in attesa dell’inizio della quarta stagione del club giallorosso, che ha nuovamente intenzione di disputare un campionato da protagonista. Ai nostri microfoni il diesse Massimo Bonaccorso.

Gela. La quarta stagione della Nuova Città di Gela è ormai alle porte. Al via oggi il ritiro precampionato per il nuovo organico agli ordini del neo tecnico Gianpietro Rigano. La fase iniziale è spesso la più importante, nonché delicata. La società, nell’arco di questi primi giorni, avrà il compito di mettere a proprio agio le atlete, in modo tale da trovare subito quell’armonia che porta lontano le rose composte, per la maggior parte, da nuovi volti.

“Inizia la stagione ufficiale e noi non vedevamo l’ora - afferma con entusiasmo il direttore sportivo Massimo Bonaccorso - abbiamo avuto un’estate travagliata avendo terminato il campionato il 15 giugno ma abbiamo fatto il massimo per allestire un organico all’altezza che possa rappresentare Gela nel migliore dei modi. Sono giorni importanti perché dobbiamo far sì che si crei quello spirito di gruppo che ci consente di andare avanti”.

Nuovo main sponsor, nuova guida tecnica e nuove pedine nello scacchiere di una società che non lascia nulla al caso che, quest’anno, esordirà da matricola nel prestigioso torneo di Serie B2, anche se, a giudicare dalla campagna acquisti da big, tanto matricola non sembra.

“Noi siamo cresciuti e di conseguenza ci siamo rinnovati sotto tanti aspetti - prosegue il diesse - abbiamo costruito una rosa che può dire la sua nell’arco della stagione e crediamo di poter fare un campionato da protagonisti”.

Il sodalizio guidato da Claudio Guarnera ha dalla propria un grande entusiasmo maturato nel corso di queste trionfali stagioni, terminate tutte con il salto di categoria.

“Abbiamo corso, siamo una società giovane che in tre anni è passata dalla Prima Divisione ad un torneo di caratura nazionale - dice Bonaccorso - non abbiamo mai disputato campionati solo per partecipare e vogliamo sempre stare in alto in classifica”.

Sta superando le aspettative del club giallorosso anche la campagna abbonamenti. La città sta rispondendo presente ed è pronta a gremire per un’altra stagione il PalaLivatino.

“La città sta rispondendo bene e sinceramente non me l’aspettavo - conclude l’ex tecnico della Nuova Città di Gela - la gente ha percepito il sacrificio della società e si è creato tanto entusiasmo attorno a noi sia da parte degli sponsor che da parte dei tifosi”.