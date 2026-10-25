Nuova Città di Gela, ecco il primo brindisi: il Messina Volley scivola al PalaLivatino per 3-1

L’Ecorigen Nuova Città Di Gela riscatta la sconfitta del weekend precedente regolando per 3-1 il Messina Volley, neopromosso nella categoria.

Gela. L’Ecorigen Nuova Città Di Gela riscatta la sconfitta del weekend precedente regolando per 3-1 il Messina Volley, neopromosso nella categoria.

Il primo set sorride alla formazione locale, che la spunta per 27-25. La squadra ospite, subito dopo, reagisce e riporta in parità l’incontro con grande carattere. Nel parziale successivo le gelesi lottano punto a punto per poi aggiudicarsi il parziale e avvicinarsi sensibilmente alla vittoria. Nel quarto e ultimo set la Nuova Città di Gela mette in cassaforte il primo successo del suo campionato, regalandosi tre punti e liberandosi dalla pressione.