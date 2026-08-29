Nuova Città di Gela, De Luca: “Onorata di portare al braccio la fascia da capitano”

Fascia da capitano affidata a Giulia De Luca, riconfermata dopo la passata stagione in un organico completamente stravolto dalla società.

Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela riparte da Giulia De Luca. Consegnata al libero classe 2001 la fascia da capitano in vista della prossima stagione. Un riconoscimento prestigioso per l’atleta etnea, al secondo anno consecutivo in giallorosso e unica riconfermata dell’organico della passata annata. Il club di Guarnera le rinnova così la propria fiducia, assegnandole l’incarico più importante all’interno di un gruppo che dovrà ancora amalgamarsi prima dell’avvio del campionato di B2. All’ex Farmitalia Volley Valley spetterà ora il compito di creare coesione all’interno dello spogliatoio e accompagnare la squadra verso una stagione da ricordare.

“Il roster è composto da giocatrici esperte e altre più giovani alla prima esperienza lontano da casa. Il mio compito, da capitano, sarà sicuramente quello di creare un gruppo che possa andare dritto verso la giusta direzione - dichiara ai nostri microfoni De Luca -. Mi sento molto carica, il mio ruolo da libero rispecchia questo incarico e mi ritengo onorata di poter indossare la fascia da capitano”.

Ai nostri microfoni, Gianluca Aceto ci ha illustrato le sue idee di gioco. La priorità resta sempre quella di trasformare il roster in un vero e proprio gruppo, capace di sfruttare il fattore unione a proprio vantaggio in ottica futura, nei momenti positivi ma anche in quelli più delicati che la squadra potrebbe trovarsi ad affrontare, come spesso accade nei campionati più ostici. I mesi di preparazione precampionato sono fondamentali sotto questo aspetto, e la società punta a costruire un gruppo squadra che faccia di compattezza e affiatamento il proprio tratto distintivo.

“L’obiettivo è quello di creare una squadra organizzata a livello difensivo, studieremo gli avversari in maniera adeguata attraverso due sedute video settimanali - afferma il neo tecnico Gianluca Aceto -. Saremo una squadra aggressiva, vedo la fame negli occhi delle ragazze e questo deve portarci lontano”.