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Giovane accoltellato, arrivato in ospedale con ferite

Al nosocomio di Caposoprano sono giunti i carabinieri per i primi accertamenti

A cura di Redazione Redazione
29 agosto 2026 22:50
Giovane accoltellato, arrivato in ospedale con ferite -
Gela
Cronaca
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Gela. È arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele con ferite da taglio al torace. Un giovane tunisino sarebbe stato raggiunto da fendenti che hanno causato conseguenze. Al pronto soccorso è stato suturato e sarà sottoposto a tac. Al nosocomio di Caposoprano sono giunti i carabinieri per i primi accertamenti. Pare che il giovane risulti risiedere a Vittoria. Non avrebbe dato spiegazioni circa l'accoltellamento subito.

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