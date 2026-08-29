Giovane accoltellato, arrivato in ospedale con ferite

Al nosocomio di Caposoprano sono giunti i carabinieri per i primi accertamenti

Gela. È arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele con ferite da taglio al torace. Un giovane tunisino sarebbe stato raggiunto da fendenti che hanno causato conseguenze. Al pronto soccorso è stato suturato e sarà sottoposto a tac. Al nosocomio di Caposoprano sono giunti i carabinieri per i primi accertamenti. Pare che il giovane risulti risiedere a Vittoria. Non avrebbe dato spiegazioni circa l'accoltellamento subito.