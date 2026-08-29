Incidente stradale a Macchitella, ferito giovane scooterista

Avrebbe perso il controllo finendo a terra

Gela. E' stato necessario il trasferimento all'ospedale “Vittorio Emanuele”, con un'ambulanza giunta da fuori città, per un giovane che ha riportato ferite a seguito di un incidente stradale autonomo, a Macchitella. Sul posto, sono arrivati gli agenti della polizia locale per gli accertamenti. Il giovane era in sella a uno scooter e avrebbe perso il controllo finendo a terra.