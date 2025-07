Nuova Città di Gela, arriva Valeria La Mattina. Bonaccorso: “Ha una grinta pazzesca”

Prosegue in maniera spedita la campagna acquisti della Nuova Città di Gela.

Gela. Prosegue in maniera spedita la campagna acquisti della Nuova Città di Gela. Ingaggiata anche Valeria La Mattina, centrale del ‘95 che va a sostituire le partenti Gambini e Todorova. L’ultima divisa indossata è quella del Melilli Volley, con cui ha disputato un campionato di Serie B2. In precedenza, La Mattina ha militato per 5 anni nell’Albaverde, debuttando anche in B1.

"Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Gela. Cercherò di dare sempre il massimo e di mettere in campo tutta la mia esperienza con impegno e passione, in modo tale da cercare di raggiungere grandi risultati insieme alle mie nuove compagne - dichiara il nuovo acquisto - insieme a loro mi impegnerò per creare il clima giusto che possa permetterci di passare al meglio questa stagione che già si prospetta entusiasmante".

“Valeria La Mattina ha sin da subito mostrato grande entusiasmo a vestire la nostra maglia - afferma Bonaccorso - Rigano l’ha già allenata e la conosce bene. Ha una grinta pazzesca e la sua energia e la sua esperienza ci saranno molto utili nel nostro percorso".