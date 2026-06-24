Nuova Città di Gela, arriva Ludovica Sudano: giovane talento per il futuro giallorosso

Opposto classe 2006, atleta giovane ma già con esperienze significative nei campionati nazionali.

Gela. Continua a prendere forma il roster dell’Eco-Rigen Nuova Città di Gela in vista della prossima stagione. La società giallorossa ha ufficializzato l’arrivo di Ludovica Sudano, opposto classe 2006, atleta giovane ma già con esperienze significative nei campionati nazionali.

Determinazione, entusiasmo e voglia di crescere sono le caratteristiche che accompagnano il nuovo acquisto del club gelese, pronto a puntare su una giocatrice di prospettiva che, nonostante la giovane età, ha già maturato un percorso importante nel panorama pallavolistico siciliano e calabrese.

Nell'ultima stagione Sudano ha vestito la maglia dell’Arnopolis in Serie B2, dopo l’esperienza in Serie B1 con la Pallavolo Crotone nel campionato 2024/25. In precedenza ha giocato con la Green Sport Modica in Serie C e con l’Aurora Siracusa in Serie D, distinguendosi inoltre nel 2022 con la partecipazione alle competizioni nazionali rappresentando Siracusa.

L’arrivo della giovane opposta rappresenta un investimento sul presente e sul futuro per la Nuova Città di Gela, che punta a costruire una squadra competitiva valorizzando al tempo stesso giovani atlete dal grande potenziale.

Entusiasta per l’inizio della nuova avventura, Ludovica Sudano ha voluto rivolgere un messaggio ai suoi nuovi tifosi:

"Sono grata di entrare a far parte di questa nuova squadra e sono pronta a vivere quest’esperienza con tanta grinta e determinazione da dimostrare a tutta la squadra e ai nostri tifosi. Ci vediamo presto al palazzetto di Gela".