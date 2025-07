Nuova Città di Gela, altro innesto per mister Rigano: ufficiale l’arrivo di De Luca

Si tratta del secondo colpo reso ufficiale dal sodalizio giallorosso in seguito a Doriana Lo Iacono.

Gela. Giulia De Lucaè il secondo acquisto della Nuova Città di Gela. Libero classe 2001, l’atleta vanta cinque stagioni in Serie B2 con le casacche di Volley Valley Catania e Cosedil Zafferana. Si tratta del secondo colpo reso ufficiale dal sodalizio giallorosso in seguito a quello di Doriana Lo Iacono.

"Giulia è una ragazza che noi conosciamo e seguiamo da qualche anno. È una giocatrice esperta di questa categoria e in passato l'ha anche vinta - dichiara il diesse Massimo Bonaccorso - devo essere sincero, la prima volta che ci siamo conosciuti personalmente mi ha colpito subito la sua grande voglia e la sua carica di venire a Gela. Anche Giulia ci conosceva già, aveva seguito la parte finale della nostra stagione ed era rimasta molto entusiasta dell'organizzazione, della Società e del pubblico che ha visto. Era intenzionata a sposare il nostro progetto e a mettersi in gioco per questa maglia. Abbiamo, quindi, subito trovato l'intesa di raggiungere obiettivi importanti insieme".

"Sono molto entusiasta di cominciare questo percorso per me del tutto nuovo e sono pronta a dare il massimo per la maglia di Gela e per le mie compagne - dichiara il nuovo innesto - insieme daremo sicuramente spettacolo".