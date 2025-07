Nuova Città di Gela, alla corte di coach Rigano un’altra schiacciatrice: presa Sara Gervasi

Si tratta della terza schiacciatrice a disposizione coach Rigano dopo Angela Milazzo e Doriana Lo Iacono.

Gela. Altro colpo chiuso dal direttore sportivo Massimo Bonaccorso, che porta in giallorosso Sara Gervasi, che in carriera ha già disputato più campionati di B1 e B2. Si tratta della terza schiacciatrice a disposizione di coach Rigano dopo Angela Milazzo e Doriana Lo Iacono.

“Sono felice di entrare a far parte di questa società così ambiziosa che, seppur giovane, ha già tutte le carte in regola per poter disputare il campionato di serie B2 - dichiara Sara Gervasi - ringrazio Gianpietro Rigano e tutto lo staff di Gela per avermi fortemente voluta. Sono sicura di poter trasmettere molto alle mie compagne di squadra che non vedo l'ora di conoscere, ma anche a tutti i tifosi che mi hanno già trasmesso tanta carica anche solo attraverso i video della scorsa stagione”.

“Sara non ha bisogno di presentazioni, ha un curriculum importante e non appena si è presentata la possibilità di instaurare una trattativa non abbiamo perso tempo - conclude la schiacciatrice - siamo felicissimi di portare a Gela un’atleta di valore assoluto”.