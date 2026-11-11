COLPO DI MERCATO Nuova Città di Gela, adesso è ufficiale: ecco Alessia Angilletta

Classe 2002, l’atleta si è aggregata al gruppo squadra ed è già a disposizione di coach Gianluca Aceto in vista dei prossimi impegni stagionali.

Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela piazza il tanto atteso colpo di mercato: approda ufficialmente in giallorosso Alessia Angilletta. Schiacciatrice classe 2002, ha già avuto modo di conoscere la città nella passata stagione, trascorsa con la casacca dell’Orlandina Volley. L’atleta si è aggregata al gruppo squadra ed è già a disposizione di coach Gianluca Aceto in vista dei prossimi impegni.

“Ho percepito fin da subito quanto la Società ci tenesse al mio arrivo e questa cosa mi ha fatto davvero piacere. Poi, informandomi sulla piazza, ho capito che Gela è una realtà importante, una tifoseria molto calorosa e numerosa. Sono tutti aspetti che mi hanno convinta ad accettare quest'opportunità e sono molto contenta di essere qui - ha dichiarato ai microfoni della società -. Mi aspetto sicuramente un anno importante e stimolante, perché sappiamo tutti quali sono gli obiettivi della Società e le ambizioni di questa piazza. Sarà un campionato impegnativo, ma credo che ci siano tutte le condizioni per fare bene. Da parte mia c'è tanta voglia di mettermi a disposizione della squadra, lavorare ogni giorno e dare il massimo per raggiungere insieme l'obiettivo che ci siamo prefissati”.