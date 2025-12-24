Numeri recordi in biblioteca, nel 2025 oltre 5.000 presenze

Le iniziative hanno rappresentato un’importante occasione di scoperta, formazione e partecipazione attiva, valorizzando il patrimonio culturale e il ruolo educativo della biblioteca.

Gela. Dalla riapertura della Biblioteca comunale “Euclide”, si registra un grande interesse per le attività svolte all'interno dei locali riqualificati della struttura comunale grazie anche alle iniziative culturali promosse dal FAI. Le due Giornate FAI d’Autunno, il progetto FAI Scuola e i numerosi laboratori didattici, rivolti soprattutto alle scuole primarie, hanno coinvolto studenti, insegnanti e cittadini.

Le iniziative hanno rappresentato un’importante occasione di scoperta, formazione e partecipazione attiva, valorizzando il patrimonio culturale e il ruolo educativo della biblioteca. Complessivamente sono state registrate quasi 5.000 presenze, un dato significativo che conferma la voglia di cultura e di condivisione nella comunità gelese.