Nove chili di droga nascosta nel freezer, 35enne arrestato a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Un controllo di routine si è trasformato in un consistente sequestro di droga, a Palermo, dove i Carabinieri della Stazione San Filippo Neri, in collaborazione con il Nucleo Cinofili, hanno arrestato un palermitano di 35 anni. L’uomo

PALERMO (ITALPRESS) – Un controllo di routine si è trasformato in un consistente sequestro di droga, a Palermo, dove i Carabinieri della Stazione San Filippo Neri, in collaborazione con il Nucleo Cinofili, hanno arrestato un palermitano di 35 anni. L’uomo dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella sua abitazione, grazie al fiuto di un cane antidroga, sono stati trovati 115 panetti di hashish, per un peso complessivo di 8809 chilogrammi, occultati in due differenti punti della casa.

Una parte era stata sistemata all’interno di un freezer, mentre la restante era stata nascosta sul balcone, in un cesto della biancheria sporca. Ma la ricerca non si è fermata all’hashish. I militari hanno trovato anche tre involucri sottovuoto contenenti complessivamente 218 grammi di cocaina.

A completare il quadro del materiale sequestrato, 1.750 euro in contanti e un quaderno sul quale erano riportati nomi e cifre. Un documento che, per caratteristiche e contenuto, potrebbe rappresentare una sorta di “libro mastro” dell’attività di spaccio, ipotesi sulla quale saranno adesso svolti ulteriori approfondimenti investigativi per ricostruire il significato delle annotazioni e gli eventuali collegamenti con l’attività illecita.

La droga sequestrata è finita al Laboratorio d’Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche di rito. L’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale “Pagliarelli” di Palermo.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).