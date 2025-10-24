“Notte stellata’’, alla Quasimodo un viaggio tra le stelle, l’arte e la poesia

La serata ha visto gli alunni protagonisti di laboratori tematici e un’emozionante osservazione astronomica guidata, offrendo a studenti e famiglie un’occasione di apprendimento e meraviglia sotto il cielo stellato.

Gela. Una serata all’insegna della meraviglia e della conoscenza ha illuminato il cielo di Gela . Presso l’Istituto Comprensivo Statale “S. Quasimodo” si è svolto l’evento “Notte Stellata – Un viaggio tra le stelle, l’arte e la poesia”, un’esperienza educativa pluridisciplinare che ha coinvolto studenti, docenti e famiglie in un affascinante percorso tra scienza e creatività. L’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente scolastica, ha rappresentato un momento di grande valore formativo, in cui la curiosità scientifica si è intrecciata con la sensibilità artistica e poetica.

Gli alunni dell’istituto si sono resi protagonisti di coinvolgenti dimostrazioni laboratoriali, illustrando ai visitatori esperimenti e attività legate all’astronomia, alla scienza, all’arte e alla letteratura.

Particolare successo ha riscosso la sessione di osservazione astronomica guidata, curata con grande competenza dai docenti , che hanno accompagnato i partecipanti in un viaggio reale tra le stelle, mostrando pianeti e costellazioni attraverso l’uso di strumenti professionali: due particolari telescopi,unici nell'intera regione siciliana. L’atmosfera, resa magica dalla partecipazione entusiasta di studenti e famiglie, ha confermato quanto la scuola possa essere un luogo di scoperta e di emozione, dove la conoscenza si fa esperienza condivisa.

L’evento “Notte Stellata” ha dimostrato che l’educazione può essere un’avventura straordinaria, capace di unire scienza, arte e poesia in un unico, luminoso abbraccio.