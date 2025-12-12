Notte di fuoco in città, fiamme in via Pozzillo: due auto danneggiate

Un incendio ha danneggiato almeno due automobili, parcheggiate nella zona

Gela. Non solo il rogo che ha distrutto l'attività commerciale che stava per essere inaugurata a Macchitella. Nella notte, infatti, i vigili del fuoco e i poliziotti sono intervenuti anche in via Pozzillo. Un incendio ha danneggiato almeno due automobili, parcheggiate nella zona. Anche in questo caso, sono state avviate indagini. I residenti sono stati svegliati dal boato causato dall'incendio.