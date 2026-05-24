Notte bianca in centro, Ascom: "Un successo, è questa la città che vogliamo"

L'associazione datoriale considera importante la serata di ieri

Gela. Il presidente Francesco Trainito e il Direttivo di Confcommercio Ascom Gela desiderano esprimere il più sincero apprezzamento all’amministrazione comunale per la riuscita della "Notte Bianca" che ieri ha animato il centro storico della città. "Un plauso particolare va al sindaco Terenziano Di Stefano e all’assessore Romina Morselli per avere creduto in un’iniziativa che ha riportato tra le vie del centro entusiasmo, partecipazione e voglia di stare insieme. La serata di ieri ha rappresentato molto più di un semplice evento di intrattenimento. È stata la dimostrazione concreta che, quando istituzioni, commercianti e cittadini collaborano con spirito positivo, Gela sa rispondere con grande maturità e partecipazione. Le strade piene, le famiglie presenti fino a tarda sera, i giovani che hanno vissuto il centro storico con serenità e i tanti visitatori che hanno scelto di trascorrere la serata in città sono il segnale di una comunità che ha voglia di ripartire e di riscoprire i propri spazi. Un ringraziamento speciale va a tutti i pubblici esercizi, ai commercianti, ai ristoratori, ai bar, ai locali e agli operatori economici che con professionalità, sacrificio e grande senso di responsabilità hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Dietro una serata come questa ci sono ore di lavoro, organizzazione, investimenti e dedizione che meritano di essere riconosciuti. Ancora una volta le imprese del territorio hanno dimostrato di essere una componente fondamentale della vita sociale ed economica della città. Manifestazioni come la "Notte Bianca" non rappresentano soltanto un momento di svago, ma anche un importante strumento di valorizzazione del commercio locale e del centro storico. Eventi di questo tipo aiutano a creare fiducia, generano movimento economico, favoriscono la socialità e restituiscono un’immagine positiva di Gela, troppo spesso raccontata soltanto attraverso le sue criticità. Ieri, invece, abbiamo visto una città bella, viva, ordinata e piena di energia positiva. Una città che vuole guardare avanti, che vuole investire nella cultura dell’accoglienza, della vivibilità e della partecipazione. È questa la Gela che ci piace. Una Gela che si riappropria dei suoi spazi, che sostiene le proprie attività economiche e che dimostra di avere tutte le potenzialità per costruire un futuro diverso e migliore", riporta una nota.