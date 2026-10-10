Quotidiano di Gela

Note al museo, rinviato a novembre il concerto di Francesco Buzzurro

l chitarrista porterà in scena il suo progetto solistico “One Band Man”

A cura di Maria Chiara Sciascia Maria Chiara Sciascia
10 ottobre 2026 11:16
Note al museo, rinviato a novembre il concerto di Francesco Buzzurro -
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Gela. A causa delle condizioni meteorologiche avverse che dovrebbero verificarsi nel weekend , è stato rinviato a domenica 22 novembre il concerto di Francesco Buzzurro, inizialmente previsto per l’11 ottobre al Museo della Nave di Gela. Il chitarrista porterà in scena il suo progetto solistico “One Band Man”, con due spettacoli in programma alle 19 e alle 21 nell’ambito della rassegna Note al Museo & Pillole di Mare.

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