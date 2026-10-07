Note al museo, il successo di Cafiso apre la strada a Francesco Buzzurro

Domenica 11 ottobre si torna con Francesco Buzzurro e il suo “One Band Man”.

Gela. Due spettacoli e una risposta importante da parte del pubblico. Il Museo della Nave di Gela ha accolto il talento di Francesco Cafiso, protagonista del secondo appuntamento di Note al Museo & Pillole di Mare, promossa da BEMA S.r.l. , accompagnato dalla chitarra di Marco Grillo.

Nel patio esterno dell’Area Archeologica di Bosco Littorio, il duo ha proposto un repertorio costruito sul dialogo tra sax e chitarra, alternando composizioni originali e grandi pagine del jazz.

La serata ha confermato la forza di una manifestazione che mette insieme musica e patrimonio archeologico, portando artisti di rilievo in un contesto non convenzionale. Particolarmente significativo anche il rapporto con il luogo che ha ospitato il concerto: il sito archeologico di Bosco Littorio si è trasformato ancora una volta in uno spazio di cultura e condivisione.

Il successo della serata lascia ora spazio al prossimo appuntamento della rassegna. Domenica 11 ottobre sarà Francesco Buzzurro a salire sul palco del Museo della Nave con il suo progetto solistico “One Band Man”.L’esperienza partirà questa volta proprio dal Museo, con la visita alla Nave greca e ai reperti archeologici, prima dell’accesso alla sala che ospiterà il concerto. Buzzurro proporrà una particolare idea di chitarra solista, trasformando lo strumento in una vera e propria orchestra. Il suo repertorio spazia dal jazz alla musica classica, dalla tradizione siciliana alla musica brasiliana, dal tango argentino al flamenco, fino alle sonorità mediterranee.

Per l’11 ottobre sono disponibili soltanto 140 posti per ciascuno dei due spettacoli. I biglietti sono acquistabili su iTicket e presso la Tabaccheria Amodeo.