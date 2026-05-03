Nota del Gela: solo un malinteso con l'albergatore, pronti a tutelarci

Squadra bloccata in albergo fino alle 14,20. Il Gela replica: tutto saldato entro mezzogiorno, decisione sbagliata.

Gela. Come anticipato nel primo articolo il Gela ha chiarito quello che ritiene un brutto malinteso co l'albergatore di Agropoli, che ha trattenuto squadra e staff tecnico in albergo fino alle 14,20. Pretendeva garanzie e non si accontentava della contabile di un bonifico a saldo del pernottamento l.

Questa la nota del club

"La struttura ricettiva, che ha ospitato i nostri tesserati in occasione per la trasferta per la gara Gelbison – Gela Calcio, ha fornito indicazioni di pagamento tramite iban.

Il Gela Calcio, come avviene in ogni circostanza analoga, ha provveduto a disporre un bonifico istantaneo per il saldo della struttura. Tale operazione non è stata accettata dagli istituti bancari del gestore. Successivamente, a seguito dell’emissione della relativa fattura, la società ha quindi effettuato un bonifico ordinario, completando regolarmente il pagamento.

Il Gela Calcio ribadisce il proprio impegno nella gestione di ogni rapporto e si riserva di tutelare la propria immagine nelle sedi opportune, a fronte di ricostruzioni che possano risultare fuorvianti o lesive".

Contro la Gelbison finisce 1-0 l'ultima partita di campionato con un finale da dimenticare.