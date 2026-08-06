"Nostra protesta va avanti", Di Stefano: "16 milioni? Leggeremo l'atto, serve potenziamento concreto"

Anche oggi, il primo cittadino, gli assessori e alcuni consiglieri di maggioranza, hanno garantito la presenza al presidio allestito davanti all'ospedale “Vittorio Emanuele”

Gela. Gli annunci a effetto giunti, in giornata, dal governo regionale del presidente Renato Schifani, effetti non ne generano troppi in capo al sindaco Terenziano Di Stefano e alla sua amministrazione comunale. Anche oggi, il primo cittadino, gli assessori e alcuni consiglieri di maggioranza, hanno garantito la presenza al presidio allestito davanti all'ospedale “Vittorio Emanuele”. Un presidio che ci sarà pure domani. “L'annuncio sui sedici milioni per la progettazione del nuovo ospedale? Prima dobbiamo leggere il provvedimento – dice il sindaco – la nostra iniziativa va avanti”. Allo stesso modo, la linea non cambia neanche rispetto al “Vittorio Emanuele” e all'esigenza di un rafforzamento. “Sono stati presi degli impegni – continua il sindaco che ha avuto contatti in giornata con l'assessorato regionale alla salute – quando arriveranno nuovi innesti di personale medico e altri operatori, potremmo valutarli. Fino ad allora, andremo avanti. I fatti sono quelli che occorrono a un ospedale che dimostra di avere carenze enormi, in primis sul piano del personale, medico e non medico”.