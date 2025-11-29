"Nostra azione fu ostacolata dall'allora collegio dei revisori", Incardona: "Oggi, spirito diverso"

Va direttamente al punto, segnalando un atteggiamento degli ex revisori non incline al dialogo

Gela. Mentre il bilancio stabilmente riequilibrato, la prossima settimana, sarà al vaglio del civico consesso, per il voto, riecheggiano scenari del passato, legati al dissesto dichiarato dall'allora amministrazione dell'ex sindaco Lucio Greco. Di quella giunta fece parte l'avvocato Salvatore Incardona, assessore e consigliere comunale di area centrista. Per l'ex amministratore, il clima di collaborazione istituzionale odierno, nel rapporto tra la giunta del sindaco Terenziano Di Stefano e soprattutto il collegio dei revisori, è di tutt'altro tenore, rispetto a quanto accadde con i predecessori degli attuali componenti dell'organo di controllo. “Mancò collaborazione”, dice Incardona. “Io e altri portammo avanti denunce pubbliche, in tempi non sospetti. Avessimo trovato, allora, un clima istituzionale più maturo e meno ostile, molte delle difficoltà che oggi si cerca di risolvere sarebbero già superate da tempo, a beneficio dell’intera comunità. Rivendico, dunque – sottolinea - senza polemica ma con chiarezza, l’azione tenace e responsabile svolta dalla vecchia amministrazione, che ha governato tra mille ostacoli e che, nonostante tutto, ha mantenuto la barra dritta nel rispetto della legalità e della città”. Incardona descrive addirittura un clima istituzionale, allora, di “isolamento”. “Fu la giunta Greco, e chi l’ha sostenuta, a trovarsi spesso isolata, ostacolata da un sistema interno che ha rallentato processi vitali per la città”, continua. L'ex assessore ribadisce il concetto, “la frustrazione e le difficoltà quotidiane vissute da chi, come noi, cercava di amministrare in un contesto difficile, meritavano parole forti”. Va direttamente al punto, segnalando un atteggiamento degli ex revisori non incline al dialogo. “In quel periodo, con grande senso di responsabilità, con il sindaco Greco segnalammo ripetutamente le criticità legate al ruolo svolto dal collegio dei revisori, spesso poco collaborativo e, in alcuni momenti, oggettivamente di ostacolo – dice inoltre - rispetto all’azione amministrativa della giunta”.

In foto l'ex assessore Salvatore Incardona