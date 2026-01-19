Norwegian Cruise Line svela la nuova ammiraglia “Aura”

MILANO (ITALPRESS) - Norwegian Cruise Line (NCL), innovatore nel settore delle crociere a livello globale, ha svelato la Norwegian Aura e annunciato l'apertura alle prenotazioni per viaggiare a bordo...

MILANO (ITALPRESS) - Norwegian Cruise Line (NCL), innovatore nel settore delle crociere a livello globale, ha svelato la Norwegian Aura e annunciato l'apertura alle prenotazioni per viaggiare a bordo della nave più lunga e più grande della sua flotta, che avrà base a Miami a partire da giugno 2027, dopo il debutto in Europa a fine maggio 2027.

Norwegian Aura introduce un nuovo standard in termini di dimensioni e scala per la flotta NCL: sarà lunga quasi 345 metri, avrà una stazza lorda di 169.000 tonnellate e potrà accogliere fino a 3.840 ospiti in occupazione doppia. Più grande del 10% rispetto alle precedenti Norwegian Aqua e Norwegian Luna, Norwegian Aura è stata progettata con grande attenzione, per offrire esperienze curate e pensate per le famiglie, affiancate da una reinterpretazione dei servizi più apprezzati dagli ospiti. Al centro dell'esperienza di bordo si trova la nuovissima Ocean Heights, un complesso di attività all'aperto che durante il giorno è dedicato al divertimento e che la sera si trasforma in un ambiente vivace e rilassato, creando uno spazio dinamico per tutta la famiglia.

Con crociere di sette giorni nei Caraibi, ogni itinerario di Norwegian Aura nella regione includerà una sosta a Harvest Caye, la destinazione in stile resort di NCL in Belize, oppure a Great Stirrup Cay, l'isola privata del brand alle Bahamas, recentemente oggetto di importanti interventi di valorizzazione. A partire dalla fine del 2025, sull'isola sono state inaugurate nuove esperienze per gli ospiti, tra cui la Great Life Lagoon - un'ampia area piscina con swim-up bar, lettini premium e una zona splash dedicata ai bambini - e il Vibe Shore Club, un'area riservata agli adulti con bar privato e lounge esclusiva. Nel corso del 2026, in vista delle crociere di Norwegian Aura del 2027, l'isola presenterà anche il Great Tides Waterpark, un parco acquatico di quasi sei acri con 19 scivoli, salti da scogliera - una novità assoluta nel settore - un fiume artificiale con corrente e nuove escursioni avventura.

'Siamo orgogliosi di presentare la più recente e grande aggiunta alla nostra flotta, la Norwegian Aurà - ha dichiarato Harry Sommer, President e CEO di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

- Norwegian Aura rappresenta l'evoluzione di Norwegian Cruise Line e la celebrazione dell'unione di famiglie, amici e viaggiatori da tutto il mondo. Con l'attenzione alla luce e alla connessione come elementi centrali, la nave è stata concepita per offrire a tutti gli ospiti la libertà di vivere la propria vacanza a modo loro - dando l'opportunità di rilassarsi, connettersi e immergersi senza sforzo in ogni momento. Non vediamo l'ora di raggiungere questo nuovo traguardo e siamo entusiasti che gli ospiti possano vivere tutto ciò che Norwegian Aura ha da offrirè. Norwegian Aura è attualmente in costruzione presso il rinomato cantiere navale italiano Fincantieri, con interni progettati da architetti di fama mondiale come AD Associates, Piero Lissoni, Rockwell Group, SMC Design e Studio Dado.

Le caratteristiche distintive e gli itinerari di Norwegian Aura includono:

Ocean Heights: divertimento e avventura per tutte le generazioni - Estendendosi sui ponti dal 18 al 21, Ocean Heights, la prima del suo genere nella flotta, sarà il fulcro del divertimento, dell'azione e del relax per tutta la famiglia. L'ampia area attività combina nuove attrazioni firmate NCL con i classici rivisitati, trasformandosi di giorno e di sera grazie a giochi di luce immersivi e proiezioni LED.

Norwegian Aura ospiterà il maggior numero di scivoli su qualsiasi nave NCL, cinque dei quali situati nel vasto complesso all'aperto Ocean Heights. Gli Eclipse Racers sono i primi scivoli mat racer a sfida doppia di NCL, lunghi oltre 120 metri, per emozionanti gare testa a testa all'interno di scivoli tubolari, tra spruzzi e adrenalina. Per chi cerca brividi ancora maggiori, c'è Aura Free Fall, uno scivolo verticale dove il pavimento si apre sotto i piedi degli ospiti, lanciandoli lungo 75 metri di curve e discese mozzafiato. The Wave è uno scivolo a pendolo in stile "lotus" che permette a gruppi fino a quattro persone di affrontare insieme 90 metri di puro divertimento. Infine, torna uno dei preferiti dagli ospiti, The Drop, lo scivolo asciutto di punta della Prima Class, che porta i partecipanti giù per 10 ponti - dal ponte 18 all'8.

Pensato per gli amanti dell'avventura, Ocean Heights offrirà anche un percorso a ostacoli Aura Ropes Course di 25 metri, con sfide emozionanti e viste mozzafiato sull'oceano dal ponte superiore. Tra le ulteriori esperienze: una parete di arrampicata di 8 metri; Aura Midway, un'area all'aperto in stile luna park, con giochi e attività per grandi e piccoli; un minigolf a nove

buche; le prime cabanas private sospese di NCL con vista sul Vibe Beach Club; e un bar dove gli ospiti potranno gustare le loro bevande preferite.

Ocean Boulevard: opzioni per tutti - Dalle vasche idromassaggio a quelle per bambini e adolescenti - Situata sul ponte otto, Ocean Boulevard è la passeggiata esterna caratteristica della Prima Class; circonda l'intera nave e offre agli ospiti l'opportunità di rilassarsi ammirando panorami sconfinati sull'acqua. A bordo di Norwegian Aura, l'area è stata ampliata dell'11% rispetto a Norwegian Aqua e Norwegian Luna, con più spazio, più posti a sedere e attività e servizi esclusivi, tra cui nuove vasche idromassaggio e un nuovissimo bar. L'Infinity Beach ampliata offrirà il luogo perfetto per il relax, con lussuosi lettini e piscine per bambini, ideali per la siesta pomeridiana.

Inoltre, Ocean Boulevard offrirà attività dedicate a bambini e adolescenti, disposte su entrambi i lati della prua della nave. Situato a babordo, Adventure Alley è pensato per bambini dai 6 ai 10 anni e offre stimolanti spazi da esplorare e tunnel tortuosi in un fantasioso scenario marino con vista sull'oceano; mentre a tribordo, il Teen Hangout offre un rifugio esclusivo per gli adolescenti, dove rilassarsi, socializzare e immortalare ricordi con la suggestiva parete fotografica dedicata a onde e surf. Infine, per i più piccoli dai 2 ai 6 anni, il parco giochi Little Explorer's Cove si trova a prua e offre una casetta e molto altro.

Esperienze di livello superiore a bordo piscina e sulla terrazza - Gli ospiti a bordo di Norwegian Aura potranno beneficiare di innumerevoli modi per rilassarsi, rigenerarsi e prendere il sole negli spazi ampliati e valorizzati della nave. Le piscine, oltre il 20% più grandi rispetto a Norwegian Aqua e Norwegian Luna, saranno le più ampie dell'intera flotta NCL, con maggiore capienza, una vasca idromassaggio aggiuntiva a sfioro, un maxischermo LED per l'intrattenimento e ulteriori aree lounge all'aperto, per garantire a ogni ospite il massimo comfort nel cuore della nave.

L'avventura continua sui ponti superiori con il Kids' Aqua Park di Norwegian Aura, dotato di splash pad e giochi d'acqua interattivi, situato vicino a Ocean Heights sul ponte 18. Nelle vicinanze si trovano due scivoli d'acqua per tutta la famiglia: Party Slide, un ampio scivolo poco profondo ideale per divertirsi insieme a familiari e amici, e Infinity Loop, uno scivolo a forma di otto che si avvolge attorno al Party Slide. Al ponte 19, gli ospiti potranno partecipare a giochi all'aperto su prato e godersi le aree relax di Horizon Park.

Vibe Beach Club, il rifugio esclusivo riservato agli adulti, sarà del 15% più grande rispetto a quelli presenti a bordo di Norwegian Aqua e Norwegian Luna, offrendo più posti a sedere, vasche idromassaggio a sfioro, ampie zone per il relax e una cascata scenografica. Con ulteriori lettini, daybed e un bar come punto focale, Vibe Beach Club rappresenterà il luogo ideale per un relax totale in mare.

The Haven by Norwegian offre eccellenza e pregio sul mare - Norwegian Aura disporrà di 1.976 cabine, dalla tipologia studio alle suite, di cui 159 costituiranno il complesso The Haven by Norwegian, accessibile solo tramite tessera magnetica. L'offerta di lusso a bordo della Norwegian Aura includerà il 30% di suite in più rispetto alle precedenti navi della Prima Class, la più spaziosa della flotta. Progettate dal famoso designer italiano Piero Lissoni, le suite The Haven coniugano un design sofisticato con ampie viste sul mare e sono pensate per garantire la massima privacy e comodità, con accesso esclusivo tramite ascensore privato. Il complesso The Haven offre: un solarium dedicato con piscina panoramica a sfioro, due vasche idromassaggio, sauna esterna e cella frigorifera; il bar e lounge The Haven; e il ristorante The Haven, che serve colazione, pranzo e cena. Offre inoltre il bar e lounge dedicati di The Haven e il ristorante The Haven, aperto per colazione, pranzo e cena. Particolarmente degno di nota è il design curato da Studio DADO, partner di lunga data di Norwegian Cruise Line, che ha realizzato il lounge privato, il ristorante e il ponte esterno come una vera e propria oasi di tranquillità, immergendo gli ospiti nella bellezza della natura grazie a tonalità naturali, una rigogliosa copertura di alberi e finiture raffinate.

Oltre a sistemazioni e spazi di lusso, gli ospiti che soggiornano presso The Haven potranno usufruire di servizi e comfort senza pari, tra cui maggiordomo e concierge 24 ore su 24, imbarco e sbarco prioritari, inviti esclusivi agli eventi a bordo, prenotazioni prioritarie a bordo e molto altro ancora.

Decorazione dello scafo brillantemente progettata - Elemento distintivo della flotta NCL, la Norwegian Aura presenterà un'eccezionale opera d'arte sullo scafo, creata dall'artista internazionale Rosie Woods, nota per i suoi murales di grandi dimensioni e le collaborazioni con marchi globali. L'opera di Woods è caratterizzata da forme fluide e luminose che esplorano movimento, energia e illuminazione. Il suo design per la nave trae ispirazione dalla luce celeste e dai mari bioluminescenti, creando un'interpretazione moderna del modo in cui la luce interagisce con l'acqua.

Riflettendo sul suo lavoro per Norwegian Aura, Rosie Woods ha dichiarato: 'Sono entusiasta di collaborare con Norwegian Cruise Line, da sempre rinomata per le sue splendide e innovative opere d'arte sugli scafi. Non vedo l'ora di vedere la mia opera d'arte su larga scala prendere vita, solcare i mari e illuminare la nave giorno e nottè.

Dal Mediterraneo a Miami - Prima di avere base a Miami per la sua stagione inaugurale a partire da giugno 2027, Norwegian Aura effettuerà una crociera di sette giorni nel Mediterraneo, da Trieste, Italia, a Barcellona, Spagna, il 21 maggio 2027, con scali a Valletta, Malta, e a Salerno e Roma (Civitavecchia), Italia. Dopo il viaggio transatlantico di 14 giorni, darà il via alla stagione di crociere nei Caraibi con partenza da Miami. Da giugno a ottobre 2027, Norwegian Aura proporrà crociere di sette giorni nei Caraibi orientali, con scali in destinazioni iconiche tra cui Puerto Plata, Repubblica Dominicana; St. Thomas, Isole Vergini Americane; Tortola, Isole Vergini Britanniche; e la nuovamente valorizzata isola privata del brand alle Bahamas, Great Stirrup Cay. Nell'inverno 2027/28, Norwegian Aura offrirà crociere di sette giorni nei Caraibi occidentali, portando gli ospiti in lussureggianti destinazioni tropicali come Roatan (Islas de la Bahia), Honduras; Costa Maya e Cozumel, Messico; e Harvest Caye, la destinazione privata in stile resort di NCL al largo delle coste del Belize.

Per maggiori informazioni sulla flotta premiata della compagnia e sugli itinerari mondiali, o per prenotare una crociera, contattare un'agenzia di viaggi o visitare www.ncl.com.

