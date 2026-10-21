Norwegian Cruise Line lancia Norwegian Bella, nel 2028 debutto nel Mediterraneo

MILANO (ITALPRESS) - Norwegian Cruise Line (NCL) ha aperto le prenotazioni per la sua prossima nave all'avanguardia, Norwegian Bella, che a partire da maggio 2028 proporrà itinerari di sette giorni ne...

MILANO (ITALPRESS) - Norwegian Cruise Line (NCL) ha aperto le prenotazioni per la sua prossima nave all'avanguardia, Norwegian Bella, che a partire da maggio 2028 proporrà itinerari di sette giorni nel Mediterraneo, con partenza e arrivo a Barcellona, in Spagna. Con una lunghezza di circa 344 metri e una stazza lorda di 170.000 tonnellate, Norwegian Bella potrà ospitare 3.921 passeggeri in occupazione doppia e, insieme a Norwegian Aura, sarà una delle navi più grandi della flotta NCL. La sua stagione inaugurale offrirà agli ospiti un modo senza precedenti di scoprire alcune delle destinazioni più affascinanti d'Europa, tra cui Roma, Firenze e Salerno, in Italia; Marsiglia, in Francia; e Palma di Maiorca, in Spagna. A bordo, Norwegian Bella proporrà esperienze simili a quelle di Norwegian Aura, l'ultima nave della compagnia, la cui consegna è prevista per maggio 2027. Con Norwegian Bella in navigazione in Europa e Norwegian Aura nei Caraibi, NCL porterà le sue più recenti esperienze di bordo in due delle principali destinazioni crocieristiche al mondo. Entrambe le navi sono attualmente in costruzione presso il rinomato cantiere navale italiano Fincantieri, mentre il design degli interni è affidato ad architetti di fama internazionale quali AD Associates, Piero Lissoni, Rockwell Group, SMC Design e Studio Dado.

«Norwegian Bella rappresenta una tappa fondamentale nell'evoluzione della nostra flotta, segnando il completamento della nostra pluripremiata Prima Class», ha dichiarato Marc Kazlauskas, Presidente di Norwegian Cruise Line. «Facendo tesoro delle innovazioni e dei feedback degli ospiti che hanno contribuito a plasmare questa classe fin dall'inizio, Norwegian Bella riunisce le nostre esperienze più apprezzate in un'unica nave straordinaria. Dagli spazi esterni ampliati alle attrazioni dedicate alle famiglie, fino agli ambienti esclusivi pensati per il relax e la convivialità, ogni dettaglio è stato progettato con cura per offrire agli ospiti la libertà e la flessibilità di vivere la vacanza esattamente come desiderano, senza che nessuno debba scendere a compromessi. Non vediamo l'ora di accogliere gli ospiti a bordo di Norwegian Bella per scoprire insieme il Mediterraneo». Norwegian Bella offrirà una selezione di esperienze, tra cui: Ocean Heights - Attività all'aperto dal giorno alla notte - Distribuito tra i ponti 18 e 21, Ocean Heights è un complesso all'aperto su più livelli che si trasforma nel corso della giornata: da spazio dedicato al divertimento sotto il sole nel pomeriggio a vivace punto di ritrovo sotto le stelle, animato da illuminazioni immersive e proiezioni LED la sera. Gli amanti dell'avventura potranno sfidarsi fianco a fianco sugli Eclipse Racers, lanciarsi lungo lo scivolo acquatico Bella Free Fall oppure provare The Wave, uno scivolo acquatico a pendolo con gommoni in grado di ospitare fino a quattro persone. Il divertimento proseguirà con il percorso avventura Bella Ropes Course e Bella Midway, che porterà in mare l'atmosfera delle tradizionali fiere e dei luna park. Sul ponte 20, gli ospiti potranno inoltre perfezionare la propria tecnica sul campo da minigolf a nove buche oppure scoprire Moon Climber, un vivace percorso avventura su più livelli, accessibile senza imbracatura.

Ocean Boulevard - Vista sull'Oceano, spazi per le famiglie e Infinity Beach - Situata sul ponte 8 e sviluppata lungo l'intero perimetro della nave, Ocean Boulevard di Norwegian Bella è l'iconica passeggiata della Prima Class, ulteriormente arricchita rispetto a Norwegian Aqua e Norwegian Luna con un maggior numero di posti a sedere, vasche idromassaggio e un bar all'aperto.

Il cuore di quest'esperienza è Infinity Beach, dove gli ospiti potranno rilassarsi tra splendide piscine a sfioro, eleganti lettini prendisole, vasche idromassaggio e un bar all'aperto con servizio completo.

Gli spazi dedicati agli ospiti più giovani includeranno Little Explorers' Cay, con una casetta gioco e scivoli per bambini dai due ai sei anni; Adventure Alley, un'area giochi immersiva per bambini dai sei ai dieci anni, con passaggi da esplorare carponi, tunnel tortuosi e avventure fantasiose ispirate all'oceano; e Surf's Bay, uno spazio di ritrovo contemporaneo dedicato agli adolescenti, caratterizzato da una scenografica installazione fotografica a tema surf, perfetta per scattare i migliori selfie in mare.

Con una superficie superiore di oltre il 15% rispetto ai ponti piscina di Norwegian Aqua e Norwegian Luna, l'ampio ponte piscina di Norwegian Bella offrirà più spazio e posti a sedere, una vasca idromassaggio a sfioro e un grande schermo LED per l'intrattenimento, creando l'ambiente ideale per trascorrere rilassanti giornate in mare.

Il divertimento sul ponte superiore proseguirà con il Kids' Aqua Park, caratterizzato da un'area giochi acquatici dal design rinnovato e installazioni interattive per i piccoli crocieristi. Nelle vicinanze si troveranno due scivoli acquatici pensati per il divertimento di tutta la famiglia: The Party Slide, uno scivolo ampio e poco profondo, perfetto da vivere insieme a familiari e amici, e Infinity Loop, uno scivolo a forma di otto. Gli ospiti alla ricerca di ulteriori occasioni di svago all'aria aperta, accompagnate da splendide viste sull'oceano, potranno rilassarsi e partecipare a giochi sul prato presso Horizon Park, situato sul ponte 19.

Per i crocieristi alla ricerca di un'esperienza ancora più esclusiva, Vibe Beach Club offrirà l'iconica esperienza NCL riservata ai soli adulti, in un ambiente raffinato dotato di vasche idromassaggio a sfioro, un bar centrale affacciato sull'oceano, aree relax ampliate, lettini prendisole ed eleganti daybed.

Norwegian Bella offrirà quasi 2.000 cabine, con un'ampia varietà di sistemazioni progettate con cura, dalle cabine interne e dagli studio alle spaziose cabine con balcone. Grazie a questa offerta diversificata, ogni tipologia di viaggiatore, comprese le famiglie e i gruppi multigenerazionali, potrà sentirsi a proprio agio in mare, beneficiando dell'ospitalità senza compromessi e del servizio autentico che contraddistinguono NCL.

La nave comprenderà 159 suite all'interno di The Haven by Norwegian, l'esclusiva esperienza NCL di una nave nella nave, accessibile tramite keycard. Progettato da Piero Lissoni, The Haven sarà situato a poppa e offrirà ascensori privati, un solarium con piscina a sfioro, due vasche idromassaggio, una sauna esterna e una stanza fredda, oltre ad aree separate dedicate alle famiglie e riservate ai soli adulti. Gli ospiti di The Haven avranno inoltre accesso a un ristorante e a un bar privati, con proposte di menu esclusive, oltre a una lounge. Tra gli ulteriori vantaggi figurano il servizio di maggiordomo e concierge disponibile 24 ore su 24, nonchè la priorità nelle procedure di imbarco, sbarco e prenotazione.

Proseguendo la tradizione di NCL di collaborare con artisti di fama internazionale per realizzare le iconiche decorazioni degli scafi della propria flotta, Norwegian Bella presenterà un suggestivo design originale firmato dall'acclamata artista contemporanea australiana George Rose. Conosciuta per i suoi murales audaci e le vivaci composizioni botaniche, Rose crea opere immersive che fondono arte e design attraverso colori intensi, sfumature fluide e forme naturali stilizzate. Nel corso di una carriera di oltre 15 anni, Rose ha lavorato a livello internazionale in ambito culturale, pubblico e commerciale, collaborando tra gli altri con lo STRAAT Museum di Amsterdam, l'Ambasciata australiana in Indonesia, la Colab Gallery in Germania e brand come Instagram, Nike e TikTok.

Commentando la collaborazione, Rose ha dichiarato: «Progettare la decorazione dello scafo di Norwegian Bella è stata un'opportunità per catturare quel senso di meraviglia che il viaggio sa ispirare. Attraverso colori vivaci, forme organiche e una sensazione di movimento, ho voluto creare un'opera che riflettesse l'emozione dell'esplorazione e della scoperta. Non vedo l'ora di vedere la mia opera prendere vita su una nave che visiterà alcune delle destinazioni più straordinarie d'Europa e spero che diventi parte dei ricordi che gli ospiti creeranno durante il loro viaggio».

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a un agente di viaggio oppure visitare il sito www.ncl.com.

-news in collaborazione con Norwegian Cruise Line -

-foto ufficio stampa Norwegian Cruise Line -

(ITALPRESS).