Norme tecniche di attuazione, ok interpretazione aree D1: maggioranza prende tempo sugli immobili abusivi

Le norme tecniche di attuazione e i provvedimenti sugli immobili abusivi hanno impegnato l'assise civica

Gela. L'interpretazione autentica di un articolo del testo delle Norme tecniche di attuazione, per superare l'eccessiva stasi sulle zone produttive e artigianali D1 del Prg, ha occupato prevalentemente il dibattito consiliare. L'aula, alla fine, si è espressa favorevolmente. Il sindaco Di Stefano e l'assessore al ramo Morgana hanno perorato la causa di un'interpretazione che, è stato precisato, “non è in alcun modo una variante al Prg”. L'assessore e il segretario generale Curaba hanno sottolineato come ancora oggi ci siano troppe pratiche rimaste ferme e l'interpretazione, rilasciata dal professionista che si è occupato del Prg, rende più agile la possibilità di intervenire su quelle aree. “Non si tratta solo di edificare ma di regolamentare per evitare che si consumi ulteriormente suolo in questo territorio”, ha detto inoltre Morgana. Non sono mancati i dubbi puramente tecnici. L'amministrazione comunale ha posto l'accento sulla situazione del settore urbanistica, ridotto ai minimi termini per ciò che concerne il personale, ma anche sulla tendenza di alcuni istruttori, spesso frenati dal “timore di decidere” o di rilasciare pareri. L'atto è stato approvato. La maggioranza ha palesato la necessità di chiarimenti ulteriori sul tema oggetto degli altri provvedimenti all'ordine del giorno, tutti per la dichiarazione di pubblica utilità di immobili abusivamente realizzati e già acquisiti al patrimonio dell'ente. Il consigliere civico Faraci ha richiesto, a nome della maggioranza, un rinvio. Mossa non accolta dall'opposizione. Il consigliere Cosentino ha rimarcato invece la necessità impellente di un confronto in aula sugli atti, per i quali la commissione urbanistica, della quale fa parte, ha rilasciato parere non favorevole. Il rinvio è passato e l'aula tornerà a riunirsi a inizio luglio, ripartendo dagli atti sugli immobili abusivi, aspetto quanto mai delicato.