Norma su regolarizzazione occupanti Iacp bloccata all'Ars, civici: "Date un tetto a tante famiglie"

Si tratta di una norma che consente di prorogare il termine ultimo per la regolarizzazione degli occupanti di alloggi Iacp, che abbiano i requisiti necessari. Un tema che tocca la città, vista l'emergenza sgomberi degli ultimi mesi

Gela. E' tra le norme che, sostenute dall'amministrazione comunale, è stata però stralciata dalla cosiddetta “manovrina” in discussione all'Ars, su decisione del governo regionale. Si tratta di una norma che consente di prorogare il termine ultimo per la regolarizzazione degli occupanti di alloggi Iacp, che abbiano i requisiti necessari. Un tema che tocca la città, vista l'emergenza sgomberi degli ultimi mesi. I civici di “Una Buona Idea” si rivolgono ai parlamentari regionali, di ogni schieramento. “Fra le tante emergenze che investono la nostra città non possiamo non citare quella degli alloggi Iacp occupati abusivamente. Questo è un tema estremamente delicato – fanno sapere i consiglieri comunali di “Una Buona Idea” - pur condannando ogni forma di abuso, oggi bisogna prendere atto del problema e provare a risolverlo. Per questo motivo facciamo un appello a tutte le forze politiche, senza guardare al colore politico. Presentate e votate l'emendamento che posticipa la data per la regolarizzazione dei contratti e assicurate un tetto a tanti nostri concittadini. Bisogna in qualsiasi modo adoperarsi poiché il rischio di una rivolta sociale è altissimo. Ripetiamo è un appello rivolto a tutti, per favore non lasciamoli soli”. In tal senso, si era già espresso il sindaco Terenziano Di Stefano e ieri l'ha fatto il parlamentare Ars e vicepresidente dell'Assemblea regionale Nuccio Di Paola.