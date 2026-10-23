Regione Norma Iacp, Barbagallo: "Centrodestra all'Ars ha preferito l'ingordigia delle mancette"

Il partito locale, insieme al sindaco Terenziano Di Stefano e alle altre forze progressiste, sta cercando di individuare soluzioni, anche solo temporanee, che possano bloccare gli sfratti, in attesa che la norma possa essere riproposta nella finanziaria

Gela. I dem, già in città, hanno sostenuto la norma per la regolarizzazione degli occupanti Iacp che ne abbiano i requisiti. La scelta formalizzata dal governo regionale e dalla maggioranza di riferimento, all'Ars, che ha bloccato il provvedimento, viene stigmatizzata dal segretario regionale del partito e parlamentare nazionale Anthony Barbagallo. "Il diritto alla casa è una delle emergenze del paese, che nella nostra regione raggiunge livelli drammatici. A maggior ragione se, da parte delle istituzioni si applica la forza e si impongono sgombri anche in situazioni drammatiche di indigenza. L’assemblea regionale nei giorni scorsi aveva l’occasione di introdurre una norma che permettesse agli Iacp siciliani di concedere una proroga dei termini di chi deve regolarizzare la propria posizione negli alloggi popolari ma, alla fine, la maggioranza di centrodestra si è lasciata trascinare dall’ingordigia e alle mancette non ha saputo rinunciare. Anche a scapito di norme di buonsenso che, tuttavia, il Pd riproporrà nella prossima legge di stabilità”, dice Barbagallo. Il partito locale, insieme al sindaco Terenziano Di Stefano e alle altre forze progressiste, sta cercando di individuare soluzioni, anche solo temporanee, che possano bloccare gli sfratti, in attesa che la norma possa essere riproposta nella legge finanziaria di fine anno.