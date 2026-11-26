25 novembre "Non solo ricorrenze ma azioni concrete", confronto sui temi della violenza di genere

L’iniziativa dal titolo "La violenza non ha scuse, il silenzio non ha posto"

Gela. Una serata di riflessione, ascolto e partecipazione quella che si è svolta ieri in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa dal titolo "La violenza non ha scuse, il silenzio non ha posto", promossa dai Giovani Democratici, dal Partito Democratico e dalle Democratiche, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, associazioni, professionisti e cittadini, dando vita a un momento di confronto su un fenomeno che continua a rappresentare una delle più gravi emergenze sociali e culturali del nostro tempo. La manifestazione si è aperta con una mostra artistica e un allestimento scenografico particolarmente suggestivo, curati dal Centro Arte Monna Lisa e dalla maestra Rita Castellano. Attraverso l’arte e un percorso simbolico fatto di abiti, scarpe e oggetti personali, accompagnati da candele rosse, è stato possibile raccontare il dolore, le storie e le vite segnate dalla violenza, restituendo alla memoria il valore di ogni donna e di ogni libertà negata. A seguire, il tavolo di confronto, aperto dai saluti del sindaco Terenziano Di Stefano, ha visto la partecipazione di Anita Lo Piano, presidente della Croce Rossa; Denise Romano, attivista di "Non una di meno"; Lorena Alabiso, presidente della commissione consiliare servizi sociali, istruzione e pari ppportunità; Mariagrazia Fasciana, consigliere comunale; Rosa Iudici, presidente dell’associazione "Diritto e Donne"; Giorgia Butera, sociologa della stessa associazione; Rosy Musciarelli, avvocata e referente di "Save the Woman", e Tatiana Mauro, counselor gestaltico. Il confronto ha affrontato la violenza di genere da diverse prospettive, mettendo in evidenza l’importanza della prevenzione, dell’ascolto, del sostegno alle vittime e della collaborazione tra istituzioni, servizi sociali, forze dell’ordine, associazioni e realtà del territorio. Nel corso dell’incontro è emersa una consapevolezza condivisa: non basta intervenire quando la violenza si è già consumata, ma è necessario lavorare prima, riconoscere i segnali, abbattere gli stereotipi culturali e costruire una rete capace di accogliere e proteggere le donne che trovano il coraggio di chiedere aiuto. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo delle istituzioni e alla necessità di trasformare le ricorrenze simboliche in azioni concrete e continuative. In questo senso, Lorena Alabiso, nella sua qualità di presidente della commissione servizi sociali, istruzione e pari opportunità, ha sottolineato l’importanza di rafforzare il lavoro di rete sul territorio, promuovere percorsi di sensibilizzazione ed educazione al rispetto, soprattutto tra le giovani generazioni, e favorire una collaborazione stabile tra tutti i soggetti impegnati nel contrasto alla violenza di genere. La violenza contro le donne non è una questione privata e non può essere considerata un problema individuale. È una responsabilità collettiva che interpella l’intera comunità e richiede risposte condivise, concrete e costanti. La partecipazione del pubblico e il dialogo con i relatori hanno confermato quanto sia importante creare occasioni di confronto aperto, capaci di coinvolgere la cittadinanza e trasformare la consapevolezza in impegno quotidiano. Nessuna donna deve sentirsi sola. Nessuna richiesta di aiuto deve rimanere inascoltata. Nessuna forma di violenza deve essere giustificata, minimizzata o tollerata. Perché il silenzio protegge chi fa violenza. La cultura del rispetto, la prevenzione e la solidarietà possono contribuire a spezzare questa spirale. La lotta alla violenza sulle donne non dura un giorno: è un impegno che deve accompagnarci ogni giorno.