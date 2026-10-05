"Non siamo soddisfatti del servizio rifiuti, penali per un milione", sindaco: "Ora scelta su gara o società Comuni"

Il servizio rifiuti oggetto di una disamina in consiglio comunale

Gela. "È evidente che non siamo ancora soddisfatti del servizio rifiuti". Così, ha esordito il sindaco Terenziano Di Stefano, in serata, durante il question time, all'interrogazione del consigliere comunale di "Controcorrente" Paolo Cafa'. Proprio il consigliere ha portato in aula una serie di interrogativi legati proprio al servizio rifiuti. "Da quando ci siamo insediati - ha aggiunto Di Stefano - abbiamo imposto almeno un milione di euro di penali nei confronti di Impianti Srr, la società che si occupa del servizio. C'è da migliorare. Devo dire che il porta a porta funziona e stiamo insistendo sulle telecamere contro chi continua a sporcare". Per il servizio rifiuti, è una fase territoriale decisiva quanto al futuro. Il nuovo piano d'ambito è stato trasmesso a tutti i consiglieri comunali. "Sulla base di questo c'è una scelta da fare, tra gara d'appalto per un'azienda esterna oppure con la costituzione di una società dei Comuni. Impianti Srr, ormai da tempo - ha proseguito il primo cittadino - non può più gestire il servizio rifiuti, nel rapporto in house con la Srr. La decisione sarà anche del consiglio comunale seppur l'ultima parola spetti all'assemblea Srr". Il consigliere Cafa' si è detto soddisfatto della risposta giunta dall'amministrazione comunale.