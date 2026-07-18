Non poteva avvicinarsi alla madre, 38enne ha violato obbligo: arresto convalidato ma senza misura restrittiva

Nei suoi confronti, la procura ha avanzato una richiesta di aggravamento della misura

Gela. Era stato sottoposto all'obbligo di non avvicinarsi alla madre che lo aveva denunciato per maltrattamenti e per l'insistente richiesta di denaro. Un trentottenne, però, è stato trovato, durante alcuni controlli condotti dai carabinieri, proprio nell'abitazione della madre. Nei suoi confronti, la procura ha avanzato una richiesta di aggravamento della misura. Questa mattina, il trentottenne, attualmente senza un lavoro fisso, si è presentato davanti al giudice. Assistito dall'avvocato Davide Limoncello, ha riferito che non era sua volontà violare la misura ma si sarebbe trovato nell'abitazione della madre, proprio perché viveva in quell'abitazione e aveva necessità di organizzarsi per trovare una collocazione differente. L'arresto è stato convalidato ma il giudice non ha applicato misure nei suoi riguardi.