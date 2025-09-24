"Non diede esecuzione a un provvedimento del giudice", condanna per un legale

Il dibattimento si è concluso con la pronuncia del giudice

Gela. Per la procura, agì al fine di non dare esecuzione a un provvedimento giudiziale, ovvero il pagamento di una provvisionale in denaro, in favore di ex clienti, a seguito dell'esito di un altro procedimento penale a suo carico. Il giudice Fabrizio Giannola ha disposto la condanna a un anno per l'avvocato Giuseppe Fontanella. Secondo i pm, come ha spiegato il pubblico ministero Tiziana Di Pietro, il legale avrebbe autorizzato operazioni sui propri conti, proprio per impedire che ci fossero le coperture per i pagamenti in favore degli ex clienti, parti civili in un procedimento penale a suo carico. Gli ex clienti, che non sono riusciti a ottenere ciò che era stato statuito in loro favore, si sono costituiti parti civili, assistiti dall'avvocato David Grasso Castagnetta, che a sua volta ha concluso per la condanna del professionista, ribadendo che ci fu dolo, finalizzato a non versare le somme previste. Il giudice, alla parte civile, ha riconosciuto una provvisionale. La difesa dell'imputato, sostenuta dall'avvocato Fabrizio Ferrara, ha ricostruito la vicenda, però escludendo irregolarità da parte di Fontanella. Per la difesa, non ci sarebbe stata la volontà di violare provvedimenti giudiziari. Il dibattimento si è chiuso con una pronuncia di condanna. La stessa vicenda è stata al centro di un ulteriore procedimento, conclusosi con condanne sia in primo che in secondo grado.