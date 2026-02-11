"Non ci sarà nessuna rimozione dell'attraversamento pedonale", Morgana: "Anzi diventa definitivo con marciapiede"

L'assessore Simone Morgana ridimensiona la ricostruzione fornita invece dai consiglieri comunali di opposizione, che hanno parlato di un intervento architettonicamente sbagliato e ora rimosso

Gela. Non c'è nessun ripensamento rispetto all'intervento sull'attraversamento pedonale che dal parcheggio Arena arriva fino a via Bresmes. L'assessore Simone Morgana ridimensiona la ricostruzione fornita invece dai consiglieri comunali di opposizione, che hanno parlato di un intervento architettonicamente sbagliato e ora rimosso. “Non c'è nessuna rimozione di quell'intervento – dice Morgana – abbiamo solo utilizzato, all'inizio, un approccio da urbanistica tattica, molto diffuso in tante città. Siamo intervenuti con un primo step, per valutare l'utilità in favore dei pedoni. Abbiamo appurato che quell'attraversamento funziona e adesso, mantenendo la stessa ampiezza, verrà sostituito da un marciapiede, senza cambiare nulla quanto allo scopo che ci siamo posti”. Morgana ritiene che nell'arco dei prossimi quaranta giorni si potrà avere la conclusione dell'attività in corso, anche per garantire la piena fruibilità di via Colombo. “Di fatto, si tratta di un intervento in continuità con quello di viale Mediterraneo”, conclude.