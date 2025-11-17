"Non cambia nulla con il sindaco", Di Paola: "Giorrannello ha scelto, nessun mercato"

Di Paola, non da adesso, ha sempre visto nell'area civica una costellazione in grado di rafforzare l'alternativa al governo Schifani e di tracciare percorsi nuovi, nei territori

Gela. Non sarà un clamore tale da mettere in discussione la filosofia politica alla base dell'attuale "modello Gela" ma certamente la scelta del consigliere comunale Massimiliano Giorrannello, neo esponente M5s, non è passata inosservata, peraltro dopo la vicenda che riguardo' un'ex pentastellata, Lucia Lupo, ora capogruppo Mpa. Giorrannello ha chiuso la sua esperienza civica in "Una Buona Idea", movimento fondato tra gli altri dal sindaco Terenziano Di Stefano, per aderire al Movimento cinquestelle. L'area è sempre quella della maggioranza, senza variazioni di sorta, ma negli equilibri interni, all'indomani del battesimo politico di "Spazio civico" e con il bilancio stabilmente riequilibrato alle porte, il nuovo posizionamento si fa sentire. "Non vedo nulla di strano, rientra nelle dinamiche che possono starci in una coalizione salda come la nostra e in una prospettiva di dieci anni di governo della città - dice il vicepresidente Ars e coordinatore regionale M5s Nuccio Di Paola - non esiste nessun mercato dei consiglieri. Giorrannello è una risorsa. Ha fatto una scelta e non può che farmi piacere. Per il resto, non cambia nulla nei rapporti con il sindaco Di Stefano e con "Una Buona Idea". C'è condivisione programmatica. Siamo concentrati sul bilancio e sul progetto per la città". Di Paola, non da adesso, ha sempre visto nell'area civica una costellazione in grado di rafforzare l'alternativa al governo Schifani e di tracciare percorsi nuovi, nei territori. "Quella civica è una rete importante e che guarda direttamente ai cittadini e ai territori - continua - avrà il nostro massimo sostegno. "Spazio civico" lavora già a livello regionale e avrà pieno spazio nel progetto di alternativa che stiano costruendo. Ci sono tanti amministratori locali, di diverse province siciliane, che vogliono aderire e rivedersi in questa esperienza". Di Paola, un anno fa, fu ispiratore del "modello Gela" e della candidatura a sindaco del civico Di Stefano, come sintesi di una lunga "agorà". Un rapporto politico e istituzionale, il loro, che non ha mai temuto flessioni. "Non ce ne saranno - precisa - Giorrannello ha scelto di sostenere un partito come il nostro ma questo non fa venire meno il ruolo dei civici. Con il sindaco abbiamo avuto interlocuzioni e continueremo ad averle, in maniera del tutto tranquilla". Lo scorso anno, durante la costruzione della coalizione, "Una Buona Idea" accolse Giorrannello e il gruppo che lo sostiene, adottando una strategia concentrata su un civismo puro e per questo motivo non si concretizzarono altre opzioni, politicamente ed elettoralmente di peso. Si optò per salvaguardare una certa visione. Oggi, arriva un passaggio che Giorrannello ha maturato soprattutto negli ultimi mesi, tenendo a precisare che non cambierà nulla rispetto al suo sostegno all'azione del sindaco e dell'amministrazione comunale.

In foto il parlamentare Di Paola e il sindaco Di Stefano