"Non accetto che maggioranza appaia divisa", Di Stefano: "Nessuno faccia tatticismi politici"

Gela. "Il regolamento sulle sponsorizzazioni? È solo un pretesto". Il sindaco Terenziano Di Stefano, che ieri non era in aula consiliare per altri impegni istituzionali, non ha però mancato di fare un breve resume' di quanto accaduto, non solo nella seduta di ventiquattro ore fa ma pure in quella di mercoledì. La maggioranza è andata in chiara crisi, con una linea iniziale del tutto saltata. "Non è mia intenzione puntare il dito verso qualcuno - dice Di Stefano - però, è chiaro che qualcosa non ha funzionato. Ci deve essere più coordinamento e i segretari dei partiti devono intervenire. Io stesso e il segretario di "Una Buona Idea" Rino Licata abbiamo interloquito con il nostro capogruppo. Spero lo facciano anche Pd e Movimento cinquestelle. Non si può dare spazio all'opposizione, senza motivo. Se c'è un problema, va affrontato prima del dibattito d'aula. Non accetto che si offra l'immagine di una maggioranza divisa". Il sindaco, che probabilmente ha intuito che quanto accaduto può essere un "sintomo" di natura politica, avvisa i naviganti, in questo caso i suoi stessi alleati. "Se qualcuno cerca di far prevalere tatticismi politici - aggiunge - sarò costretto a intervenire io stesso. C'erano difficoltà per qualcuno? La questione andava affrontata prima di entrare in aula. Ribadisco, il coordinamento è fondamentale". La chiosa finale è altrettanto precisa. "Non è accaduto solo ieri - conclude il primo cittadino - si è verificato anche mercoledì. Lunedì prossimo, alla ripresa dei lavori d'aula, sarò personalmente presente in consiglio". Di Stefano, a più riprese, ha confermato la sua squadra di governo e riferito che il tempo della verifica politica arriverà ma non adesso. La maggioranza andata in tilt durante i lavori dell'assise civica, evidentemente per il sindaco non va intesa come un mero incidente di percorso e a maggior ragione non vuole perdere il filo del discorso intessuto con i suoi alleati.