Nomine organi tecnici, il Gal avvia la selezione per una nuova governance

Quasi nel retropalco istituzionale, almeno per quanto riguarda l'ente gelese, si appresta a nuove nomine il Gruppo di azione locale, Gal-Valli del Golfo

Gela. In un periodo di nomine per rinnovare organi tecnici e di controllo, in municipio e fuori, non mancano le scadenze imminenti, fra tutte quella per i professionisti da destinare alle strutture di controllo della Srr4 (la società che sovraintende il ciclo rifiuti territoriale). Salvo rinvii, la decisione dovrebbe arrivare la prossima settimana. Nomine ci sono già state, invece, negli organi di controllo della Ghelas multiservizi, con la scelta dell'ex sindaco Angelo Fasulo, chiamato a occuparsi dell'organismo di vigilanza. Quasi nel retropalco istituzionale, almeno per quanto riguarda l'ente gelese, si appresta a nuove nomine il Gruppo di azione locale, Gal-Valli del Golfo. Il Comune di Gela ne fa parte da tempo anche se non è mai stato un punto di forte richiamo, almeno fino a oggi. Oltre a Gela, il Gal annovera i Comuni della provincia di Ragusa, con Acate, Vittoria e Comiso. Il Gal è chiamato a sviluppare progetti e gestire fondi volti allo sviluppo delle aree rurali e alla tutela del comparto, soprattutto sul fronte agricolo. Il consiglio di amministrazione del Gal ha disposto la selezione, con avviso pubblico, per la governance tecnica della struttura. Fino al prossimo 23 maggio sarà possibile, per i candidati che ne abbiano i requisiti, proporre domanda per gli incarichi di responsabile tecnico, di direttore responsabile dell'ufficio di piano, di responsabile amministrativo e finanziario, di responsabile della segreteria amministrativa e di animatore. Compensi e durata del rapporto tra professionisti individuati e Gal verranno definiti sulla base della realizzazione dei programmi, nel rispetto degli obiettivi fissati. A conclusione della fase di scelta, sulla quale certamente si faranno sentire le volontà dei Comuni, saranno resi noti i nomi dei professionisti selezionati.