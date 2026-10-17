Noleggio auto con truffa sul web, tre indagati a Catania

CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha scoperto un finto sito di autonoleggio e individuando i tre presunti gestori. Le indagini sono state condotte dagli agenti della Polizia di Frontiera, in servizio presso l’aeroporto, dopo la denuncia di una don

CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha scoperto un finto sito di autonoleggio e individuando i tre presunti gestori. Le indagini sono state condotte dagli agenti della Polizia di Frontiera, in servizio presso l’aeroporto, dopo la denuncia di una donna per essere stata raggirata sul web nelle fasi di noleggio di un’auto.

I poliziotti hanno eseguito una serie di verifiche sul portale on line, che si presentava perfettamente costruito per sembrare autentico e affidabile. In realtà, gli agenti della Polizia di Frontiera hanno scoperto come, dietro al sito internet, si nascondesse un sofisticato meccanismo fraudolento, finalizzato a carpire la buona fede degli utenti in modo da indurli ad effettuare pagamenti, credendo di noleggiare un veicolo.

Nel corso degli accertamenti, sono stati incrociati alcuni dati relativi ai codici iban forniti alla vittima per effettuare le transazioni e all’utenza telefonica utilizzata per mettersi in contatto con la donna. In questo modo, il lavoro investigativo ha permesso di risalire all’identità di tre soggetti, due 33enni e un 37enne, che, secondo quanto appurato, avrebbero operato in modo sinergico per mettere a segno il raggiro. I tre sono stati denunciati in concorso tra loro per il reato di truffa.

-Foto di repertorio Polizia di Stato-

(ITALPRESS).